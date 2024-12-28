Прикордонники показали, як дронами знищують росіян в окопах і танки в штурмах
Субота, 28 грудня 2024, 15:48
Воїни ДПСУ за допомогою дронів спалили бліндажі з росіянами, а також знищили декілька танків та БМП під час наступу.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Спершу бійці бригади "Гарт" показали, як завдали ударів по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку.
Реклама:
FPV-дрони та скиди знищили бліндажі, вогневі точки та систему зв’язку ворога.
У наступному відео прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" відбили штурм окупантів біля Курдюмівки на Донеччині.
Воїни ДПСУ за допомогою дронів спалили бліндажі з росіянами, а також знищили декілька танків та БМП під час наступу. pic.twitter.com/hZkt9syKsS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 28, 2024РЕКЛАМА:
Три танки, включно з двома Т-72, і чотири БМП стали здобиччю дистанційних мін, важких бомберів Vampire та FPV-дронів.