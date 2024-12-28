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Прикордонники показали, як дронами знищують росіян в окопах і танки в штурмах

Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 15:48
Прикордонники показали, як дронами знищують росіян в окопах і танки в штурмах
скриншот

Воїни ДПСУ за допомогою дронів спалили бліндажі з росіянами, а також знищили декілька танків та БМП під час наступу.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Спершу бійці бригади "Гарт" показали, як завдали ударів по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку.

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FPV-дрони та скиди знищили бліндажі, вогневі точки та систему зв’язку ворога.

У наступному відео прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" відбили штурм окупантів біля Курдюмівки на Донеччині.

Три танки, включно з двома Т-72, і чотири БМП стали здобиччю дистанційних мін, важких бомберів Vampire та FPV-дронів.

Прикордонна службабезпілотники
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