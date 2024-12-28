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Пограничники показали, как дронами уничтожают россиян в окопах и танки в штурмах

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 15:48
Пограничники показали, как дронами уничтожают россиян в окопах и танки в штурмах
скриншот

Воины ГПСУ с помощью дронов сожгли блиндажи с россиянами, а также уничтожили несколько танков и БМП во время наступления.

Источник: ГПСУ

Детали: Сначала бойцы бригады "Гарт" показали, как нанесли удары по позициям оккупантов на Волчанском направлении.

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FPV-дроны и сбросы уничтожили блиндажи, огневые точки и систему связи врага.

В следующем видео пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" отбили штурм оккупантов у Курдюмовки в Донецкой области.

Три танка, включая два Т-72, и четыре БМП стали добычей дистанционных мин, тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.

Пограничная службабеспилотники
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