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МЗС України: Своїми погрозами Фіцо стає на один бік із Путіним

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 17:23
МЗС України: Своїми погрозами Фіцо стає на один бік із Путіним
Фіцо і Путін 22 грудня в Москві, фото AFP via Getty Images

МЗС України заявило, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію прем’єр Словаччини Роберт Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" Володимиром Путіним.

Джерело: заява МЗС щодо погроз Фіцо припинити постачання електроенергії до України через відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Нині це єдині два діячі у світі (Фіцо і Путін – ред.), які погрожують залишити українців взимку без світла".

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Деталі: В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна платить Словаччині за поставки електроенергії "немалі гроші".

У МЗС підкреслили, що Україна змушена імпортувати електроенергію через російську окупацію ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктах генерації та розподільчих мережах.

Як зазначили в українському МЗС, "на спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії".

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Крім того, у відомстві нагадали, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил.

"Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень", – резюмували в МЗС.

Що передувало: Напередодні Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь. Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Володимиром Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка.

МЗССловаччинаПутін
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