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МИД Украины: Своими угрозами Фицо становится на одну сторону с Путиным

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 17:23
МИД Украины: Своими угрозами Фицо становится на одну сторону с Путиным
Фицо и Путин 22 декабря в Москве, фото AFP via Getty Images

МИД Украины заявил, что своими угрозами отключить Украине электроэнергию премьер Словакии Роберт Фицо "фактически становится на одну сторону с российским диктатором" Владимиром Путиным.

Источник: заявление МИД об угрозах Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транзит российского газа после 2024 года, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Сейчас это единственные два деятеля в мире (Фицо и Путин - ред.), которые угрожают оставить украинцев зимой без света".

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Детали: В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина платит Словакии за поставки электроэнергии "немалые деньги".

В МИД подчеркнули, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за российской оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

Как отметили в украинском МИД, "на совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России".

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Кроме того, в ведомстве напомнили, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил.

"Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", – резюмировали в МИД.

Что предшествовало: Накануне Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры. Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко.

МИДСловакияПутин
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