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Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: 8 постраждалих, з них двоє дітей

Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 17:54
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: 8 постраждалих, з них двоє дітей
Білозерка, deepstatemap

Внаслідок російського артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині в суботу постраждало 8 людей, з яких двоє дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Про перших постраждалих Прокудін повідомив близько 14 години, зокрема про двох дітей.

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16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні.

Згодом Прокудін повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми.

Херсонська областьвійнадіти
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