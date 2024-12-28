Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: 8 постраждалих, з них двоє дітей
Субота, 28 грудня 2024, 17:54
Внаслідок російського артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині в суботу постраждало 8 людей, з яких двоє дітей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: Про перших постраждалих Прокудін повідомив близько 14 години, зокрема про двох дітей.
Реклама:
16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні.
Згодом Прокудін повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми.