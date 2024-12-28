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Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: 8 пострадавших, из них двое детей

Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 17:54
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: 8 пострадавших, из них двое детей
Белозерка, deepstatemap

В результате российского артиллерийского удара по Белозерке на Херсонщине в субботу пострадали 8 человек, из которых двое детей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: О первых пострадавших Прокудин сообщил около 14 часов, в частности о двух детях.

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16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой "скорой" доставили в больницу.

Впоследствии Прокудин сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми.

Херсонская областьвойнадети
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