Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
Президент Володимир Зеленський доручив передати партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" й закликав тиснути на Росію для припинення брехні про цю катастрофу.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Не сумніваюсь, що можна встановити повну правду про катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній" і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз уже залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан.
Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну – тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу – така ж брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною боїнг.
В розмові з президентом Алієвим ми відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих, і за все це повинна бути відповідальність – відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в Росії допустив: що літак став мішенню.
Заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталось і наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам".
Що передувало: 28 грудня Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".
Передісторія:
- 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
- "Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
- А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.
- Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".
- Глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення за "трагічний інцидент" із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в повітряному просторі Росії, але провини росіян не визнав.