Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака

Президент Володимир Зеленський доручив передати партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" й закликав тиснути на Росію для припинення брехні про цю катастрофу.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Не сумніваюсь, що можна встановити повну правду про катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній" і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз уже залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан.

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Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну – тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу – така ж брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною боїнг.

В розмові з президентом Алієвим ми відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих, і за все це повинна бути відповідальність – відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в Росії допустив: що літак став мішенню.

Заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталось і наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам".

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Що передувало: 28 грудня Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

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