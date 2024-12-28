Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета

Президент Владимир Зеленский поручил передать партнерам информацию украинской разведки о катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" и призвал давить на Россию для прекращения лжи об этой катастрофе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Не сомневаюсь, что можно установить полную правду о катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" и что России не удастся ничего скрыть. Сейчас уже привлечены партнеры, которым может доверять прежде всего Азербайджан.

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Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну – давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе – такая же ложь, как была и о MH-17, о сбитом над Донецкой областью боинге.

В разговоре с президентом Алиевым мы отметили героизм экипажа, который вытащил самолет на территорию Казахстана и который спас 29 человек. Но, к сожалению, много погибших, и за все это должна быть ответственность – ответственность именно тех, кто ударил по самолету и кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью.

Заслушал сегодня доклад разведки относительно того, что произошло и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам".

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Что предшествовало: 28 декабря Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого речь шла об авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

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