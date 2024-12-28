Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
Президент Владимир Зеленский поручил передать партнерам информацию украинской разведки о катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" и призвал давить на Россию для прекращения лжи об этой катастрофе.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Не сомневаюсь, что можно установить полную правду о катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" и что России не удастся ничего скрыть. Сейчас уже привлечены партнеры, которым может доверять прежде всего Азербайджан.
Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну – давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе – такая же ложь, как была и о MH-17, о сбитом над Донецкой областью боинге.
В разговоре с президентом Алиевым мы отметили героизм экипажа, который вытащил самолет на территорию Казахстана и который спас 29 человек. Но, к сожалению, много погибших, и за все это должна быть ответственность – ответственность именно тех, кто ударил по самолету и кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью.
Заслушал сегодня доклад разведки относительно того, что произошло и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам".
Что предшествовало: 28 декабря Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого речь шла об авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Предыстория:
- 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
- "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
- А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.
- В свою очередь в США увидели признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбитию самолета "Азербайджанских авиалиний".
- Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines, который произошел в воздушном пространстве России, но вины россиян не признал.