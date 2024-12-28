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Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров

Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
Рустем Умєров, фото Getty Images

У 2024 році вироблені в Україні дрони склали понад 96% з усіх БпЛА, які використовували Сили оборони.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "У 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва.

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96.2% – саме таку частку серед усіх БпЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році.

Завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву ми закриваємо ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів".

Деталі: За словами Умєрова, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали: понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ), ударні коптери-бомбери, літаки-камікадзе, розвідувальні дрони-крила, далекобійні deepstrike-дрони.

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"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році", – підкреслив міністр.

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безпілотникиУмєров Рустем
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