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Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров

Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
Рустем Умеров, фото Getty Images

В 2024 году произведенные в Украине дроны составили более 96% из всех БпЛА, которые использовали Силы обороны.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. В нашей стране была значительно развита отрасль дронов, которая в этом году достигла беспрецедентных масштабов производства.

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96.2% – именно такую долю среди всех БпЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году.

Благодаря заказам Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров".

Детали: По словам Умерова, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали: более 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ГСССЗИ), ударные коптеры-бомберы, самолеты-камикадзе, разведывательные дроны-крылья, дальнобойные deepstrike-дроны.

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"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БпЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году", – подчеркнул министр.

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беспилотникиУмеров Рустем
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