РФ намагалась захопити плацдарм на правому березі Оскола на Харківщині, ЗСУ вибили ворога
Армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.
Джерело: Генеральний штаб, повідомлення ОСУВ "Хортиця"
Дослівно Генштаб: "На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду".
Деталі: Зазначають, що українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.
Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.
Дослівно ОСУВ "Хортиця" : "В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори".
Що передувало:
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти область.
- 18 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від 17 вересня контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.
- 23 жовтняголова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.