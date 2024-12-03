Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

РФ намагалась захопити плацдарм на правому березі Оскола на Харківщині, ЗСУ вибили ворога

Анастасія ПроцВівторок, 3 грудня 2024, 12:00
РФ намагалась захопити плацдарм на правому березі Оскола на Харківщині, ЗСУ вибили ворога
РІЧКА ОСКІЛ та село Новомлинськ НА ХАРКІВЩИНІ

Армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога. 

Джерело: Генеральний штаб, повідомлення ОСУВ "Хортиця" 

Дослівно Генштаб: "На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду".

Реклама:

Деталі: Зазначають, що українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму. 

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

Дослівно ОСУВ "Хортиця" : "В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори".

РЕКЛАМА:

Що передувало:

  • На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти область.
  • 18 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від 17 вересня контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.
  • 23 жовтняголова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.

Харківська областьЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
Харківська область
DeepState: Росіяни окупували Берестки на Донеччині та просунулись на Харківщині
Окупанти вдарили по Куп’янщині: загинув 74-річний чоловік
Росіяни під обід вдарили по Харкову і району
Останні новини
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
16:23
фотоНа Миколаївщині відкрили дві підземні школи: як вони виглядають
16:22
Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду
16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
15:42
Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану
15:30
За тиждень Нацбанк продав 785 млн грн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: