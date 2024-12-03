РФ намагалась захопити плацдарм на правому березі Оскола на Харківщині, ЗСУ вибили ворога

РІЧКА ОСКІЛ та село Новомлинськ НА ХАРКІВЩИНІ

Армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.

Джерело: Генеральний штаб, повідомлення ОСУВ "Хортиця"

Дослівно Генштаб: "На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду".

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Деталі: Зазначають, що українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

Дослівно ОСУВ "Хортиця" : "В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори".

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