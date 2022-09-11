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Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 23:38

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Джерело: Резніков у Twitter

Дослівно: "Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область".

Деталі: Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.

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Довідка: Річка Оскіл проходить, зокрема, через Куп’янськ, який було нещодавно звільнено.

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Теми: РезніковдеокупаціяХарківська область
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