Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Джерело: Резніков у Twitter

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu Реклама: September 11, 2022

Дослівно: "Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область".

Деталі: Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

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Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.

Довідка: Річка Оскіл проходить, зокрема, через Куп’янськ, який було нещодавно звільнено.

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