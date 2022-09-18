ЗСУ форсували Оскіл, тепер контролюють і лівий берег – СтратКом

Українські військові від суботи контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram

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Дослівно: "ЗСУ форсували Оскіл.

Від учора Україна контролює і лівий берег".

Що передувало: На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти область.

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12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області. Там також повідомляли, що російські джерела та мілітарі блогери визначили річку Оскіл, яка протікає через Куп’янськ та Ізюм, як нову лінію фронту.

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