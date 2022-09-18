Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ форсували Оскіл, тепер контролюють і лівий берег – СтратКом

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 18:22
річка Оскіл на Харківщині

Українські військові від суботи контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram

Дослівно: "ЗСУ форсували Оскіл.

Від учора Україна контролює і лівий берег".

Що передувало: На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти область.

12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області. Там також повідомляли, що російські джерела та мілітарі блогери визначили річку Оскіл, яка протікає через Куп’янськ та Ізюм, як нову лінію фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати

Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

оновленоНегода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

фото, відеоШмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

фото, відеоВ Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

НАБУ провело обшук у Коломойського - джерела

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП
Окупанти влаштовують "вуличні бої" в Херсоні, звинувачуючи ЗСУ - ОК "Південь"
Росія перекидає в Україну засоби ППО із Санкт-Петербурга – ЗМІ
ЗСУ дали відсіч росіянам біля Куп’янська і ще 7 населених пунктів – зведення Генштабу
Останні новини
08:57
Керівниця патронатної служби "Азов" – про обмін тілами полеглих, вихід з "Азовсталі", та страту "азовців" в Оленівці
08:51
Харківщина: через удари окупантів 2 людей постраждало, 6 людей підірвалось на мінах
08:17
На Донеччині за добу окупанти вбили 3 мирних жителів – ОВА
08:00
Росіяни поцілили ракетою у двір в Миколаєві, є руйнування
07:55
фотоОкупанти вранці вдарили по селу на Запоріжжі, постраждала 1 людина – ОВА
07:08
Зведення Генштабу: РФ відправила на війну в Україні 400 ув’язнених з Тамбова
06:38
ISW: Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати
05:13
Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден
04:18
Росіяни тримають напоготові вісім "Калібрів" у Чорному морі
03:20
ОК "Південь": ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі
Усі новини...