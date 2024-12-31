Деякі російські пропагандистські телеграм-канали стали недоступні в ЄС
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров 31 грудня повідомив, що доступ російських пропагандистських каналів заблокований у країнах Європейського союзу.
Джерело: Дуров у Telegram
Деталі: Дуров заявив, що російські канали, які він називає "ЗМІ", обмежені згідно з законами та санкціями.
Зокрема, на території ЄС недоступні щонайменше "Раша Тудей", "РИА Новости" та деякі російські "воєнкори".
Тим часом ТАСС, "Интерфакс", РБК", канал головного пропагандиста Дмитра Соловйова все ще доступні європейським користувачам.
Пряма мова Дурова: "Тим часом усі західні медіа Telegram-канали залишаються у вільному доступі в Росії.
Хто б міг подумати, що у 2025 році російські користувачі Telegram матимуть більше свободи, ніж європейські?".
Нагадаємо: Витік внутрішніх документів розкрив діяльність російського державного фонду правового захисту "Правфонд", який витратив мільйони євро на пропаганду у 48 країнах Європи та світу.