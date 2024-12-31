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Деякі російські пропагандистські телеграм-канали стали недоступні в ЄС

Роман ПетренкоВівторок, 31 грудня 2024, 22:41
Деякі російські пропагандистські телеграм-канали стали недоступні в ЄС
Фото: Getty Images

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров 31 грудня повідомив, що доступ російських пропагандистських каналів заблокований у країнах Європейського союзу.

Джерело: Дуров у Telegram

Деталі: Дуров заявив, що російські канали, які він називає "ЗМІ", обмежені згідно з законами та санкціями.

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Зокрема, на території ЄС недоступні щонайменше "Раша Тудей", "РИА Новости" та деякі російські "воєнкори".

Тим часом ТАСС, "Интерфакс", РБК", канал головного пропагандиста Дмитра Соловйова все ще доступні європейським користувачам.

Пряма мова Дурова: "Тим часом усі західні медіа Telegram-канали залишаються у вільному доступі в Росії.

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Хто б міг подумати, що у 2025 році російські користувачі Telegram матимуть більше свободи, ніж європейські?".

Нагадаємо: Витік внутрішніх документів розкрив діяльність російського державного фонду правового захисту "Правфонд", який витратив мільйони євро на пропаганду у 48 країнах Європи та світу.

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