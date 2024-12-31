Некоторые российские пропагандистские телеграм-каналы стали недоступны в ЕС

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 31 декабря сообщил, что доступ российских пропагандистских каналов заблокирован в странах Европы.

Источник: Дуров в Telegram

Детали: Дуров заявил, что российские каналы, которые он называет "СМИ", ограничены в соответствии с законами и санкциями.

Реклама:

В частности, на территории ЕС недоступны по меньшей мере "Раша Тудей", "РИА Новости" и некоторые российские "военкоры".

Тем временем ТАСС, "Интерфакс", РБК", канал главного пропагандиста Дмитрия Соловьева все еще доступны.

Прямая речь Дурова: "Между тем все западные медиа Telegram-каналы остаются в свободном доступе в России.

РЕКЛАМА:

Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут иметь больше свободы, чем европейские?".

Напомним: Утечка внутренних документов раскрыла деятельность российского государственного фонда правовой защиты "Правфонд", который потратил миллионы евро на пропаганду в 48 странах Европы и мира.