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Некоторые российские пропагандистские телеграм-каналы стали недоступны в ЕС

Роман ПетренкоВторник, 31 декабря 2024, 22:41
Некоторые российские пропагандистские телеграм-каналы стали недоступны в ЕС
Фото: Getty Images

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 31 декабря сообщил, что доступ российских пропагандистских каналов заблокирован в странах Европы.

Источник: Дуров в Telegram

Детали: Дуров заявил, что российские каналы, которые он называет "СМИ", ограничены в соответствии с законами и санкциями.

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В частности, на территории ЕС недоступны по меньшей мере "Раша Тудей", "РИА Новости" и некоторые российские "военкоры".

Тем временем ТАСС, "Интерфакс", РБК", канал главного пропагандиста Дмитрия Соловьева все еще доступны.

Прямая речь Дурова: "Между тем все западные медиа Telegram-каналы остаются в свободном доступе в России.

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Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут иметь больше свободы, чем европейские?".

Напомним: Утечка внутренних документов раскрыла деятельность российского государственного фонда правовой защиты "Правфонд", который потратил миллионы евро на пропаганду в 48 странах Европы и мира.

пропагандаРосcиясанкции
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