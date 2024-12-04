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Опозиція Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді – ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 4 грудня 2024, 08:26
Опозиція Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді – ЗМІ
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото Yonhap

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження воєнного стану у країні, у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.

Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap   

Дослівно агентство: "Головна опозиційна Демократична партія заявила, що висуне звинувачення у державній зраді проти Юна, а також його міністрів оборони та внутрішніх справ, і оголосить їм імпічмент, щоб притягнути їх до відповідальності за ці дії".

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Деталі: Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен назвав оголошення воєнного стану "незаконним", і заявив, що Юн "більше не є президентом" Південної Кореї.

Парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозиція буде винесена на пленарне засідання, для цього необхідна більшість у дві третини голосів у парламенті, що складається з 300 депутатів.

Агентство зазначає, що Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця, а це означає, що принаймні вісім зі 108 депутатів від правлячої партії повинні підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

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У разі успіху, далі рішення про те, чи є відсторонення Юна від посади виправданим, виноситиме Конституційний суд.

На час розгляду справи в суді конституційні повноваження Юна будуть призупинені. Президентські обов'язки візьме на себе прем'єр-міністр Хан Дак Су.

Передісторія:

  • 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
  • Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду. 

Південна Кореядержзрадаімпічмент
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