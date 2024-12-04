Міністр оборони Південної Кореї вибачився за ідею воєнного стану і подав у відставку

Міністр оборони Кім Йон Хьон вибачився за те, що викликав занепокоєння громадськості через спробу президента Юн Сук Йоля запровадити воєнний стан, і подав у відставку.

Джерело: Yonhap

Деталі: Саме Кім Йон Хьон запропонував президенту оголосити в країні воєнний стан. Юн оголосив надзвичайний воєнний стан у несподіваній заяві ввечері 3 грудня, але згодом скасував його через кілька годин після того, як підконтрольні опозиції Національні збори проголосували за його відхилення.

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Пряма мова Кім: "Я запропонував президенту піти у відставку, взявши на себе відповідальність за всі потрясіння, спричинені надзвичайним воєнним станом".

Передісторія: