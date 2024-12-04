Міністр оборони Південної Кореї вибачився за ідею воєнного стану і подав у відставку
Середа, 4 грудня 2024, 12:51
Міністр оборони Кім Йон Хьон вибачився за те, що викликав занепокоєння громадськості через спробу президента Юн Сук Йоля запровадити воєнний стан, і подав у відставку.
Джерело: Yonhap
Деталі: Саме Кім Йон Хьон запропонував президенту оголосити в країні воєнний стан. Юн оголосив надзвичайний воєнний стан у несподіваній заяві ввечері 3 грудня, але згодом скасував його через кілька годин після того, як підконтрольні опозиції Національні збори проголосували за його відхилення.
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Пряма мова Кім: "Я запропонував президенту піти у відставку, взявши на себе відповідальність за всі потрясіння, спричинені надзвичайним воєнним станом".
Передісторія:
- 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
- Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
- Опозиційна Демократична партія Південної Кореї заявила, що планує звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.