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Герасимов телефонував голові армії США Брауну після удару "Орєшніком" – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 5 грудня 2024, 04:25
Герасимов телефонував голові армії США Брауну після удару Орєшніком – ЗМІ
Валерій Герасимов. Фото: getty images

Начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну аби зокрема обговорити удар "Орєшніка" по Україні.

Джерело: The New York Times, ABC News

Деталі: Розмова відбулася 27 листопада, через шість днів після удару ракети "Орєшнік" по місту Дніпро, який володар Росії Володимир Путін назвав відповіддю на дозвіл Україні бити американськими ракетами по території РФ. Запуск "Орєшніка" також супроводжувався заявами Путіна про право Росії завдавати ударів по країнах, які постачають зброю Україні.

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У ході бесіди Герасимов нібито заявив, що запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування Україною американських ракет ATACMS по території РФ.

Як повідомляє ABC News, Герасимов ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Він закликав американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки.

"На прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь", – заявив речник Брауна, капітан Джеріл Дорсі, додавши, що під час розмови обговорювали глобальні й регіональні питання безпеки, зокрема війну в Україні.

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"На прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про зміст дзвінка", – додав Дорсі.

Передісторія: 

  • За даними Повітряних сил України, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заяви, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

РосіяСША
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