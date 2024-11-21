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У Пентагоні заявили, що ракета, ударом якої похвалився Путін, створена на основі МБР "Рубеж"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 листопада 2024, 22:23
У Пентагоні заявили, що ракета, ударом якої похвалився Путін, створена на основі МБР Рубеж
Сабріна Сінгх, фото: Getty Images

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Джерело: представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає "Європейська правда"

Деталі: Сінгх зазначила, що, за інформацією США, Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД).

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Пряма мова: "Ця БРСД була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж". США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів", – додала вона.

Нагадаємо, що українські джерела раніше також вказували на застосування росією саме МБР "Рубеж" для удару по Дніпру.

Речниця Пентагону нагадала, що у США не вперше помічають "небезпечну та безрозсудну риторику з боку Путіна", й чинна адміністрація Джо Байдена зосереджена "на подальшій підтримці України тим, чого вона потребує".

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"Україна, як ви знаєте, успішно давала і дає відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні роботи цієї адміністрації", – запевнила Сінгх.

Вона водночас підкреслила, що США "будуть серйозно ставитись до заяв, які лунають з Росії", але продовжать підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше на полі бою.

Передісторія:

ракетний ударРосіявійна
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