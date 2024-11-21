У Пентагоні заявили, що ракета, ударом якої похвалився Путін, створена на основі МБР "Рубеж"

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Джерело: представниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає "Європейська правда"

Деталі: Сінгх зазначила, що, за інформацією США, Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД).

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Пряма мова: "Ця БРСД була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж". США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів", – додала вона.

Нагадаємо, що українські джерела раніше також вказували на застосування росією саме МБР "Рубеж" для удару по Дніпру.

Речниця Пентагону нагадала, що у США не вперше помічають "небезпечну та безрозсудну риторику з боку Путіна", й чинна адміністрація Джо Байдена зосереджена "на подальшій підтримці України тим, чого вона потребує".

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"Україна, як ви знаєте, успішно давала і дає відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні роботи цієї адміністрації", – запевнила Сінгх.

Вона водночас підкреслила, що США "будуть серйозно ставитись до заяв, які лунають з Росії", але продовжать підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше на полі бою.

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