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8 тисяч військовослужбовців вже повернулися на службу після СЗЧ – Офіс генпрокурора

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 19:53
8 тисяч військовослужбовців вже повернулися на службу після СЗЧ – Офіс генпрокурора
Фото - Getty Images

Добровільно на військову службу повернулися 8 тисяч військових, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство.

Джерело: керівник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора Саіян Сєвак повідомив в етері "Суспільного"

Пряма мова: "Станом на теперішній час понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно звернулося і повернулося на військову службу. З них, якщо розмежувати: понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону.

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Тобто з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення".

Деталі: Він нагадав, що 29 листопада набрав чинності закон щодо порядку відновлення проходження військовослужбовцями військової служби, які вчинили вказані види кримінальних правопорушень.

Для звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовці, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, до 1 січня 2025 року мають добровільно повернутися на військову службу.

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Знати більше: Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему

Передісторія:

  • 20 серпня Верховна Рада ухваленим законом зняла кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу. 
  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

арміяЗбройні сили
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