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ДБР: У військових є час до 1 січня, щоб повернутися із СЗЧ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 листопада 2024, 15:09
ДБР: У військових є час до 1 січня, щоб повернутися із СЗЧ
ілюстрація "Армія Inform"

Згідно з новим законодавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.

Джерело: радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць.

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Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі.

Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії".

Деталі: Сапьян нагадала, що, коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування або військову службу правопорядку".

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Передісторія:

арміяДБР
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