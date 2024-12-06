ISW: При просуванні восени армія РФ втрачала понад 50 військових на кілометр квадратний

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що при просуванні українськими територіями восени 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдатів на кілометр квадратний.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі у намаганні досягнути тактичних успіхів у західній частині Донецької області за рахунок триваючих військових зусиль Росії та середньострокової спроможності російської економіки".

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Деталі: Аналітики зазначають, що Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані українського Генерального штабу, повідомило 5 грудня, що середньодобові втрати російського особового складу в листопаді 2024 року досягли нового історичного максимуму – 1 523 загиблих за добу.

МО Британії зазначило, що вперше російські війська зазнали трохи більше 2 000 втрат за один день 28 листопада 2024 року.

За оцінками, російські війська зазнали 45 690 загальних втрат протягом листопада 2024 року, і МО Великої Британії зазначило, що листопад 2024 року став п'ятим місяцем поспіль, коли кількість російських втрат зростала.

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Згідно з геолокаційними даними, російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області в листопаді 2024 року.

ISW раніше повідомляв, що російські війська зазнали більших втрат у вересні та жовтні 2024 року, і що втрати Росії склали приблизно 80 110 військовослужбовців в обмін на приблизно 1 517 квадратних кілометрів захоплених територій в Україні та Курській області за ці два місяці.

Таким чином, за підрахунками експертів ISW, російські війська втратили приблизно 125 800 осіб протягом періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року при захопленні 2 356 квадратних кілометрів.

Тобто, йдеться у звіті, на квадратний кілометр захопленої в цей час української території припадає приблизно 53 російських загиблих військових.

Дослівно: "Обмежені ресурси робочої сили Росії, швидше за все, не зможуть витримати таке зростання втрат у середньостроковій перспективі, і подальша військова підтримка України з боку Заходу залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла завдавати втрат такими темпами".

"Прагнення Кремля зберегти ініціативу на всій території воєнних дій в Україні і продовжувати просування на сході України створило подвійні вимоги до російських трудових ресурсів.

Додаткові зусилля, спрямовані на збільшення чисельності російських військ, можуть ще більше дестабілізувати російську економіку, оскільки Росія продовжує боротися з дефіцитом робочої сили та зростанням інфляції".

Деталі: Експерти вказують на те, що росіяни можуть або воювати в Україні, або працювати на внутрішню економіку Росії, але вони не можуть робити і те, й інше одночасно.

Дослівно: "Кремль навряд чи зможе в достатній мірі задовольнити свої потреби в робочій силі як у військовій сфері, так і у внутрішній економіці Росії в найближчому майбутньому, а додаткові місяці інтенсивних наступальних операцій в Україні в 2025 році і далі лише ускладнять російські проблеми з ресурсами".

Деталі: При цьому, додають аналітики, зобов'язання президента США Джо Байдена надати решту наявної американської допомоги Україні та продовження регулярного надання західної військової допомоги Україні залишається вирішальним для здатності України продовжувати оборонятися від російських наступальних операцій і завдавати неприйнятних втрат російським військовим у 2025 році.

Ключові висновки ISW за 5 грудня: