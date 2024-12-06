Путін вдруге за рік змінив губернатора Курської області: причина – захід ЗСУ

Глава Кремля Володимир Путін відправив у відставку губернатора Курської області Олексія Смірнова і призначив т.в.о. глави регіону депутата Держдуми Олександра Хінштейна. Це вже друга за рік зміна керівництва області, причиною якої став "хаос" після заходу ЗСУ і проваленої оборони.

Джерело: російські видання The Moscow Times і "Верстка", сайт Кремля

Деталі: У тексті указу, опублікованого на офіційному сайті Кремля, зазначено, що Смірнов написав заяву про дострокове припинення повноважень.

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Однак, за даними джерел "Верстки", Смірнова відправили у відставку через "хаос" в управлінні регіоном, що виник після заходу в область Збройних сил України в серпні цього року і взяття під контроль сотні російських населених пунктів.

Співрозмовники видання розповіли, що заміну Смірнову в Кремлі почали шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили буквально напередодні.

Головними проблемами, з якими не впорався Смірнов, називають невдоволення і протести переселенців із контрольованих ЗСУ районів, а також конфлікти з головами муніципальних утворень, яких губернаторові не вдалося змістити.

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При цьому місцеві чиновники стверджують, що ще одна причина відставки Смірнова – це будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, які "жодного толку не дали в критичний момент".

На зустрічі з Хінштейном Путін заявив, що його досвід, зокрема як радника директора Росгвардіі у 2016-2018 роках, робить його підходящим кандидатом для "кризового управління" в "тій ситуації, в якій Курська область зараз перебуває".

Глава РФ також додав, що т.в.о. губернатора має вирішувати низку першочергових завдань, включно з відновленням житлово-комунального господарства, економіки та забезпеченням допомоги населенню.

Верстка нагадує, що вже 4 місяці російські війська не можуть вибити ЗСУ з прикордонних районів Курської області РФ, взятих під контроль внаслідок наступальної операції, що почалася 6 серпня.

Російська влада оцінює вартість відновлення економіки після вторгнення в 700 млрд рублів.

Хінштейн вважається одним із найвпливовіших депутатів Держдуми. Його авторству належать такі закони, як заборона пропаганди ЛГБТ, обов'язковість вказування статусу терористичної організації, закони про "заземлення" IT-компаній у Росії, про заборону реклами в небажаних організацій і багато інших.

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