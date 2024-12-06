Зеленський про удар РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу: Слова з Росії нічого не значать
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня, він вважає, що слова з Росії нічого не значать.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно.
У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей.
Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день".
Деталі: Президент додав, що правителю Кремля Володимиру Путіну не потрібен реальний мир: "Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством".
Наразі відомо, що станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.
Нагадаємо:
- Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 9 загиблих та 17 поранених.
- Також 6 грудня російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу: за попередніми даними є загиблі, серед постраждалих – дитина.