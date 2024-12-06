Зеленський про удар РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу: Слова з Росії нічого не значать

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня, він вважає, що слова з Росії нічого не значать.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно.

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У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей.

Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день".

Деталі: Президент додав, що правителю Кремля Володимиру Путіну не потрібен реальний мир: "Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством".

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Наразі відомо, що станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.

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