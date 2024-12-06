Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про удар РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу: Слова з Росії нічого не значать

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 грудня 2024, 20:27
Зеленський про удар РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу: Слова з Росії нічого не значать

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня, він вважає, що слова з Росії нічого не значать.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно.

Реклама:

У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей.

Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день".

Деталі: Президент додав, що правителю Кремля Володимиру Путіну не потрібен реальний мир: "Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством".

РЕКЛАМА:

Наразі відомо, що станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.

Нагадаємо:

  • Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 9 загиблих та 17 поранених.
  • Також 6 грудня російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу: за попередніми даними є загиблі, серед постраждалих – дитина.

ЗеленськийРосіявійнаЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

Президент Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

Росіяни атакують енергетику – Міненерго

США надають Україні новий пакет допомоги на $500 млн  

Україна під масованим ракетним обстрілом: ракети у низці областей

ОновлюєтьсяЗафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників РФ

Усі новини...
Зеленський
У Франції підтвердили візит Зеленського 7 грудня
ЗМІ: Зеленський 7 грудня поїде на церемонію відкриття Нотр-Даму, де буде Трамп
Сили оборони отримали першу партію новітніх українських ракет-дронів "Пекло"
Останні новини
09:30
"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику
09:21
Президент Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ
09:20
Сибіга провів першу розмову з новим головою МЗС Литви
09:16
Компанія Ахметова закрила вугільну шахту, яка забезпечувала майже половину видобутку групи в Україні
09:05
Макрон похвалив роль Польщі у підтримці України після зустрічі з Туском
08:58
оновленоРосія вдарила по підприємству на Харківщині: 4 поранених
08:55
Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом
08:46
Росіяни атакують енергетику – Міненерго
08:41
Генштаб: 210 боїв відбулося на фронті за минулу добу, найбільше – на Курахівському напрямку
08:33
доповнено, фото У Харкові "Шахед" влучив у дах житлового будинку: спалахнула пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: