Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК "Тор М-2"

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 04:26
Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК Тор М-2
скриншот з відео

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели на Запорізькому напрямку успішну операцію зі знищення російського зенітно-ракетного комплексу "ТОР М-2".

Джерело: командування Сил безпілотних систем в Facebook

Дослівно: "Екіпаж 14 Окремий Полк БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412 обБпС "Nemesis" здійснили ураження з подальшим знищенням".

Реклама:

Передісторія:

  • 16 листопада Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" вартістю $10 млн.
  • 25 жовтня Сили оборони вдарили по російському зенітному комплексу "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет "Бук-М2" на території тимчасово окупованої Луганщини.
  • 21 жовтня Сили оборони України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його вартість сягає  від 40 до 50 млн доларів.

війнаЗапорізька областьЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

Лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

США надають Україні новий пакет допомоги на $500 млн  

Україна була під масованим ракетним обстрілом: ракети фіксували у низці областей

ОновлюєтьсяЗафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників РФ

Усі новини...
війна
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState
ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати
На фронті сталося 182 боєзіткнення, росіяни здійснили 3 тисячі обстрілів – Генштаб
Останні новини
12:26
Путін вимагає терміново врятувати російську вугільну промисловість
12:19
Прикордонники відбили спробу заходу російської ДРГ на Харківщині
12:14
Коли люди почали заводити дітей із неандертальцями: вчені визначили точний період
12:03
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий рейс Київ – Будапешт
11:55
Міноборони РФ заявило, що масований обстріл України був відповіддю на удар по Таганрогу
11:55
Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16
11:51
Нафта зростає в ціні, на шляху до першого тижневого зростання за останні три
11:41
Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів
11:35
Під час російської атаки до Києва прибула делегація із США
11:31
фото Окупанти обстріляли Херсонщину: 2 загиблих і 4 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: