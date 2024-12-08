Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК "Тор М-2"
Неділя, 8 грудня 2024, 04:26
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели на Запорізькому напрямку успішну операцію зі знищення російського зенітно-ракетного комплексу "ТОР М-2".
Джерело: командування Сил безпілотних систем в Facebook
Дослівно: "Екіпаж 14 Окремий Полк БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412 обБпС "Nemesis" здійснили ураження з подальшим знищенням".
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Передісторія:
- 16 листопада Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" вартістю $10 млн.
- 25 жовтня Сили оборони вдарили по російському зенітному комплексу "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет "Бук-М2" на території тимчасово окупованої Луганщини.
- 21 жовтня Сили оборони України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його вартість сягає від 40 до 50 млн доларів.