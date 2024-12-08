Україна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
МЗС України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому.
Джерело: очільник МЗС Андрій Сибіга, коментар МЗС
Пряма мова Сибіги: "Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.
Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу".
Оновлено: Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якій заявило, що "події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України".
Дослівно МЗС: "Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі".
Деталі: У МЗС заявили, що саме Москва спонукала режим Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької та Луганської областей, що змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини зі злочинним асадівським режимом.
"Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском", - йдеться в заяві.
Передісторія:
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі, пишуть ЗМІ.
- Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.