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Україна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 16:55
Україна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
Сибіга, фото: Getty Images

МЗС України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому.

Джерело: очільник МЗС Андрій Сибіга, коментар МЗС

Пряма мова Сибіги: "Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

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Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу".

Оновлено: Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якій заявило, що "події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України".

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Дослівно МЗС: "Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі".

Деталі: У МЗС заявили, що саме Москва спонукала режим Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької та Луганської областей, що змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини зі злочинним асадівським режимом.

"Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском", - йдеться в заяві.

Передісторія: 

СиріяМЗСдипломатичні відносини
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