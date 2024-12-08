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ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
обстановка довкола Сирії станом на 8 грудня, карта з Telegram ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що росіяни виводять кораблі з бази у сирійському місті Тартус та перекидають озброєння літаками з бази "Хмеймім".

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад (повалений президент Сирії Башар Асад – ред.) раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.

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8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженєр Трубін" Північного флоту РФ.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі".

Деталі: Як зазначили в ГУР, після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя.

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"Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

Передісторія:

РосіяСиріякораблі
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