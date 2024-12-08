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У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Башар Асад, фото Getty Images

Головне управління розвідки Міноборони України назвало дезінформацією повідомлення про авіакатастрофу літака з поваленим президентом Сирії Башаром Асадом.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

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Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом".

Деталі: В ГУР також зазначають, що залишки російського угруповання в Сирії "продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом".

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Там повідомили, що услід за генералом Сергієм Кисельом сирійську територію залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко, який був на посаді лише тиждень.

"Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора", – йдеться в повідомленні ГУР.

Передісторія:

ГУРСиріяавіа
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