У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Головне управління розвідки Міноборони України назвало дезінформацією повідомлення про авіакатастрофу літака з поваленим президентом Сирії Башаром Асадом.
Джерело: ГУР у Telegram
Дослівно: "Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.
Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.
Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом".
Деталі: В ГУР також зазначають, що залишки російського угруповання в Сирії "продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом".
Там повідомили, що услід за генералом Сергієм Кисельом сирійську територію залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко, який був на посаді лише тиждень.
"Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора", – йдеться в повідомленні ГУР.
Передісторія:
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- За даними Reuters, існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі.
- Водночас Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.