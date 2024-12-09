Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку – Зеленський
На думку президента України Володимира Зеленського, режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.
Джерело: Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ".
Деталі: За словами президента, майже 800 000 російських військ перебувають в Україні: "Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери".
Також Зеленський зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.
Президент наголосив, що якщо Україна впаде, "Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".
Для запобігання цьому, за словами Зеленського, має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.
Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?
Передісторія:
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- Російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.