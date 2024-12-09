Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку – Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.

Джерело: Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ".

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Деталі: За словами президента, майже 800 000 російських військ перебувають в Україні: "Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери".

Також Зеленський зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.

Президент наголосив, що якщо Україна впаде, "Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".

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Для запобігання цьому, за словами Зеленського, має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

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