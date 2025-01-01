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Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Іван Д'яконовСереда, 1 січня 2025, 02:00
Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Джерело: указ президента №900/2024

Дослівно: "Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України".

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Деталі: Раніше цю посаду обіймав Олександр Поклад, якого у серпні 2023 року перевели на посаду заступника голови СБУ.

Довідково: Тупіков – майор Міністерства внутрішніх справ, який у 2015 році був нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків.

СБУЗеленський
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