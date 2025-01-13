Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро.

Джерело: Пісторіус в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано 13 січня, повідомляє DW

Деталі: За словами міністра, ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено. Міністерство оборони підготувало пропозиції, однак остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

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Дослівно: "Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву".

Передісторія: