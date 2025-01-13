Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні
Понеділок, 13 січня 2025, 01:04
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро.
Джерело: Пісторіус в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано 13 січня, повідомляє DW
Деталі: За словами міністра, ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено. Міністерство оборони підготувало пропозиції, однак остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.
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Дослівно: "Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву".
Передісторія:
- Нещодавно видання Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.
- Проте, як пише видання, канцлер Олаф Шольц виступив проти і вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени партії Шольца.
- Проте міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час. Бербок висловила думку, що якщо цього не зробити, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".
- Також повідомляється, що у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги за рахунок вже закладених у бюджет коштів, у які зокрема увійдуть танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.