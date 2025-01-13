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Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Иван ДьяконовПонедельник, 13 января 2025, 01:04
Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине
Борис Писториус. Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро.

Источник: Писториус в интервью газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано 13 января, сообщает DW

Детали: По словам министра, никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено. Министерство обороны подготовило предложения, однако окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.

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Дословно: "Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву".

Предыстория:

  • Недавно издание Spiegel неофициально узнало, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали Бербок и министр обороны Борис Писториус на основе срочных запросов Украины.
  • Однако, как пишет издание, канцлер Олаф Шольц выступил против и считает, что уже запланированной помощи достаточно и Киев в придачу может тратить на оружие средства из общего кредита от G7, и что было бы несправедливо "ставить перед фактом" новое немецкое правительство, которое сформируют после досрочных выборов в феврале. Такое мнение разделяют и некоторые другие члены партии Шольца.
  • Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает, что Берлин должен был бы предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете по состоянию на это время. Бербок выразила мнение, что если этого не сделать, Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".
  • Также сообщается, что в первом полугодии 2025 года Германия готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи за счет уже заложенных в бюджет средств, в которые в частности войдут танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Германияпомощь Украинеоружие
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