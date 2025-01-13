Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро.

Источник: Писториус в интервью газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано 13 января, сообщает DW

Детали: По словам министра, никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено. Министерство обороны подготовило предложения, однако окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.

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Дословно: "Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву".

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