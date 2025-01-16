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У Нікополі через обстріли РФ загинула жінка

Ольга Глущенко Четвер, 16 січня 2025, 00:20
У Нікополі через обстріли РФ загинула жінка
фото: Telegram Лисака

Ввечері 15 січня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Нікополі з-під завалів обстріляного росіянами будинку рятувальники дістали тіло 54-річної жінки.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку. Його ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ".

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Деталі: Крім того, чоловік 45 років через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу.

Також Лисак додав, що через російські обстріли зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач.

 
фото: Telegram Лискака
 
фото: Telegram Лискака

Сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали.

Дніпропетровська областьобстрілРосіявійна
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