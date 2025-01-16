В Никополе из-за обстрелов РФ погибла женщина

Вечером 15 января председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Никополе из-под завалов обстрелянного россиянами дома спасатели достали тело 54-летней женщины.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Его враг разбил, обстреляв город из РСЗО".

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Детали: Кроме того, мужчина 45 лет из-за вражеской атаки получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь.

Также Лысак добавил, что из-за российских обстрелов разрушены дом и хозяйственная постройка. Есть и изуродованное жилье - частное и многоэтажки. Побиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач.

фото: Telegram Лысака

фото: Telegram Лысака

Произошло два пожара, которые спасатели укротили.