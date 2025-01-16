Зеленський заявив про "амбітну ціль" – відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС

У Варшаві президент України Володимир Зеленський розповів про "амбітну ціль" – відкрити в цьому році 5-6 переговорних кластерів з ЄС.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський зустрівся з українською громадою та обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

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Окремо глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три.

Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде.

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У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити".