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Зеленський заявив про "амбітну ціль" – відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС

Ольга Глущенко Четвер, 16 січня 2025, 01:44
Зеленський заявив про амбітну ціль – відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС
Володимир Зеленський, фото: ОП

У Варшаві президент України Володимир Зеленський розповів про "амбітну ціль" – відкрити в цьому році 5-6 переговорних кластерів з ЄС.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський зустрівся з українською громадою та обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

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Окремо глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три.

Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде.

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У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити".

ЗеленськийЄС
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