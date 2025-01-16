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Зеленский заявил об "амбициозной цели" – открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 января 2025, 01:44
Зеленский заявил об амбициозной цели – открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС
Владимир Зеленский, фото: ОП

В Варшаве президент Украины Владимир Зеленский рассказал об "амбициозной цели" – открыть в этом году 5-6 переговорных кластеров с ЕС.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский встретился с украинской общиной и обсудил важные вопросы единства, евроинтеграционного курса государства, приближение справедливого мира, а также поддержку украинцев, которые сейчас живут за рубежом.

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Отдельно глава государства поделился ожиданиями от польского председательства в Совете ЕС. За эти полгода Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.

Прямая речь Зеленского: "Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три.

Потом – Дания: хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет.

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У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров. В принципе все можно открыть в этом году, если получится. Будем стараться это все сделать".

ЗеленскийЕС
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