Росіяни атакують енергетику України, щоб обмежити її оборонний промисловий потенціал – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), атакуючи українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, росіяни намагаються зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби.

Джерело: ISW

Деталі: Вночі та вранці 15 січня російські війська провели велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Реклама:

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що російські війська запустили по Україні 74 ударні безпілотники "Шахед" та інші ударні БпЛА і 43 ракети.

Повітряні сили заявили, що українські оборонці збили 23 ракети Х-101/55СМ, три ракети "Калібр", чотири ракети Х-59/69 і 47 безпілотників, а 27 безпілотників "загубилися" і не досягли своїх цілей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські удари були націлені на українські газові об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру.

РЕКЛАМА:

Українські чиновники повідомили про пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях, а також житлових районів у Кіровоградській області.

Дослівно ISW: "Росія регулярно здійснює атаки на українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, починаючи з зими 2022-2023 років, ймовірно, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби".

Ключові висновки ISW за 15 січня: