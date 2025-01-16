Росіяни атакують енергетику України, щоб обмежити її оборонний промисловий потенціал – ISW
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), атакуючи українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, росіяни намагаються зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби.
Джерело: ISW
Деталі: Вночі та вранці 15 січня російські війська провели велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що російські війська запустили по Україні 74 ударні безпілотники "Шахед" та інші ударні БпЛА і 43 ракети.
Повітряні сили заявили, що українські оборонці збили 23 ракети Х-101/55СМ, три ракети "Калібр", чотири ракети Х-59/69 і 47 безпілотників, а 27 безпілотників "загубилися" і не досягли своїх цілей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські удари були націлені на українські газові об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру.
Українські чиновники повідомили про пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях, а також житлових районів у Кіровоградській області.
Дослівно ISW: "Росія регулярно здійснює атаки на українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, починаючи з зими 2022-2023 років, ймовірно, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби".
Ключові висновки ISW за 15 січня:
- Вночі та вранці 15 січня російські війська здійснили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.
- Україна та Росія провели 15 січня обмін військовополоненими в форматі "один на один" – перший обмін військовополоненими у 2025 році.
- Російське джерело заявило, що українські безпілотники та артилерія надають українським танкам тактичну перевагу над російськими танками на окремих ділянках фронту.
- Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський Вадим Красносельський заявив 15 січня, що Росія незабаром надасть Придністров'ю газ як "гуманітарну допомогу", але не уточнив дату і спосіб поставки.
- Вірменія продовжує зміцнювати свої відносини із західними партнерами на тлі погіршення відносин з Росією.
- Російські війська просунулися в напрямку Борової, Часового Яру і Торецька.
- Президент України Володимир Зеленський заявив 15 січня, що в Україні наразі діють близько 600 000 російських солдатів.