Россияне атакуют энергетику Украины, чтобы ограничить ее оборонный промышленный потенциал – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, россияне пытаются разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе.

Источник: ISW

Детали: Ночью и утром 15 января российские войска провели большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили по Украине 74 ударных беспилотника "Шахед" и другие ударные БПЛА и 43 ракеты.

Воздушные силы заявили, что украинские оборонцы сбили 23 ракеты Х-101/55СМ, три ракеты "Калибр", четыре ракеты Х-59/69 и 47 беспилотников, а 27 беспилотников "потерялись" и не достигли своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские удары были нацелены на украинские газовые объекты и другую энергетическую инфраструктуру.

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Украинские чиновники сообщили о повреждении объектов энергетики и критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях, а также жилых районов в Кировоградской области.

Дословно ISW: "Россия регулярно осуществляет атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, начиная с зимы 2022-2023 годов, вероятно, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе".

Ключевые выводы ISW за 15 января: