Россияне атакуют энергетику Украины, чтобы ограничить ее оборонный промышленный потенциал – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, россияне пытаются разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе.
Источник: ISW
Детали: Ночью и утром 15 января российские войска провели большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска запустили по Украине 74 ударных беспилотника "Шахед" и другие ударные БПЛА и 43 ракеты.
Воздушные силы заявили, что украинские оборонцы сбили 23 ракеты Х-101/55СМ, три ракеты "Калибр", четыре ракеты Х-59/69 и 47 беспилотников, а 27 беспилотников "потерялись" и не достигли своих целей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские удары были нацелены на украинские газовые объекты и другую энергетическую инфраструктуру.
Украинские чиновники сообщили о повреждении объектов энергетики и критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях, а также жилых районов в Кировоградской области.
Дословно ISW: "Россия регулярно осуществляет атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру большими сериями ударов, начиная с зимы 2022-2023 годов, вероятно, пытаясь разрушить энергетическую сеть Украины, ограничить ее оборонный промышленный потенциал и ослабить волю украинцев к борьбе".
Ключевые выводы ISW за 15 января:
- Ночью и утром 15 января российские войска осуществили большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
- Украина и Россия провели 15 января обмен военнопленными в формате "один на один" - первый обмен военнопленными в 2025 году.
- Российский источник заявил, что украинские беспилотники и артиллерия дают украинским танкам тактическое преимущество над российскими танками на отдельных участках фронта.
- Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский Вадим Красносельский заявил 15 января, что Россия вскоре предоставит Приднестровью газ в качестве "гуманитарной помощи", но не уточнил дату и способ поставки.
- Армения продолжает укреплять свои отношения с западными партнерами на фоне ухудшения отношений с Россией.
- Российские войска продвинулись в направлении Боровой, Часового Яра и Торецка.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 января, что в Украине сейчас действуют около 600 000 российских солдат.