У прощальній промові Байден згадав Україну

У своїй короткій прощальній промові президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".

Джерело: Байден у прощальній промові, цитує CNN

Деталі: Байден виступив з прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня.

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Розмірковуючи про свою спадщину і досягнення своєї адміністрації, Байден сказав, що він сподівається, що вони збережуться на довгі роки.

Пряма мова: "Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, і воно буде рости і цвісти десятиліттями".

Деталі: Він перерахував деякі з досягнень свого президентства, включаючи зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

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Байден також похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, як він "зміцнив НАТО".

Пряма мова: "Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого".

Що передувало: Раніше Байден, підсумовуючи зовнішню політику його адміністрації, згадав про війну Росії проти України та вкотре повторив, що Москва не досягла своїх "стратегічних цілей".