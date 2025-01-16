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В прощальной речи Байден упомянул Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 января 2025, 03:42
В прощальной речи Байден упомянул Украину
Байден во время прощальной речи, скриншот видео

В своей короткой прощальной речи президент США Джо Байден упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".

Источник: Байден в прощальной речи, цитирует CNN

Детали: Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе.

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Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Байден сказал, что он надеется, что они сохранятся на долгие годы.

Прямая речь: "Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями".

Детали: Он перечислил некоторые из достижений своего президентства, включая снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

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Байден также похвастался внешнеполитическими достижениями и указал на то, как он "укрепил НАТО".

Прямая речь: "Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое".

Что предшествовало: Ранее Байден, подытоживая внешнюю политику его администрации, вспомнил о войне России против Украины и в очередной раз повторил, что Москва не достигла своих "стратегических целей".

Байден
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