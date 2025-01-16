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ЗСУ за добу знешкодили 1 480 загарбників та 40 артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 07:27
ЗСУ за добу знешкодили 1 480 загарбників та 40 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони щоденно завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 480 окупантів, 40 артилерійських сем, 20 ББМ та 11 танків росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 814 150 (+1 480) осіб,
  • танків – 9 791 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 20 368 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22 015 (+40) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120) од,
  • крилатих ракет – 3 049 (+31),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132 (+137) од,
  • спеціальної техніки – 3 697 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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