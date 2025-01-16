ЗСУ за добу знешкодили 1 480 загарбників та 40 артсистем
Четвер, 16 січня 2025, 07:27
Сили оборони щоденно завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 480 окупантів, 40 артилерійських сем, 20 ББМ та 11 танків росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 814 150 (+1 480) осіб,
- танків – 9 791 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20 368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22 015 (+40) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120) од,
- крилатих ракет – 3 049 (+31),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132 (+137) од,
- спеціальної техніки – 3 697 (+1) од.
Дані уточнюються.