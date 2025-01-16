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ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 16 января 2025, 07:27
ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны ежедневно наносят потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 480 оккупантов, 40 артиллерийских сем, 20 ББМ и 11 танков россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 16.01. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 814 150 (+1 480) человек,
  • танков – 9 791 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 368 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 22 015 (+40) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 503 (+120) ед,
  • крылатых ракет – 3 049 (+31),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 132 (+137) ед,
  • специальной техники – 3 697 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Росcияпотери в войне
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