ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем
Четверг, 16 января 2025, 07:27
Силы обороны ежедневно наносят потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 480 оккупантов, 40 артиллерийских сем, 20 ББМ и 11 танков россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 16.01. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 814 150 (+1 480) человек,
- танков – 9 791 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 20 368 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 22 015 (+40) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 503 (+120) ед,
- крылатых ракет – 3 049 (+31),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 132 (+137) ед,
- специальной техники – 3 697 (+1) ед.
Данные уточняются.
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