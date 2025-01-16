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Уламки російського БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 08:39
Уламки російського БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині – ОВА
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У Полтавській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджена енергетична інфраструктура, але минулося без жертв.

Джерело: Полтавська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області".

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Деталі: Наразі без світла залишається 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.

В ОВА запевняють що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.  

енергетикаПолтавська областьбезпілотники
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