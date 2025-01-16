Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 16 января 2025, 08:39
Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине – ОВА
Спасатель. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Полтавской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, но обошлось без жертв.

Источник: Полтавская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области".

Реклама:

Детали: Сейчас без света остается 301 бытовой и 22 юридических потребителя.

В ОВА уверяют, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. 

энергетикаПолтавская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФутболДонецкий "Шахтер" обыграл французский "Брест" и сохранил шанс на плей-офф Лиги чемпионов
ЕС даст Украине €35 миллиардов в 2025 году
дополненоГБР задержало генерала Галушкина, который должен был выйти под залог: "Обнаружили новые факты"
Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу
Трамп требует от Путина пойти на сделку: "Дальше будет только хуже"
Дело о прорыве РФ на Харьковщине: суд арестовал генерала Горбенко с залогом в 25 млн
Все новости...
энергетика
Россияне атакуют энергетику Украины, чтобы ограничить ее оборонный промышленный потенциал – ISW
На Крещатике горела электроподстанция
РФ выпустила более 40 ракет и 70 дронов по энергетике, но работа энергосистемы сохранена – Зеленский
Последние новости
22:49
В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО
22:46
Крым – это Украина: истории тех, кто не забывает родную землю
22:24
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 103 боевых столкновения
22:23
Почему и когда мы отмечаем День Соборности: история происхождения даты
22:15
обновленоРоссияне атаковали Запорожье: возник пожар
21:58
Дуда о приходе Трампа: можно ожидать очень четкой и понятной политики
21:55
CNN: Тысячи американских военных направляются на границу США с Мексикой
21:50
Зеленский поговорил с Вучичем о вступлении в ЕС и устойчивом мире для Украины
21:45
ФутболДонецкий "Шахтер" обыграл французский "Брест" и сохранил шанс на плей-офф Лиги чемпионов
21:21
Экономические новости 22 января: Трамп пригрозил РФ масштабными санкциями, lifecell повысит тарифы
Все новости...
Реклама:
Реклама: