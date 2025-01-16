Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине – ОВА

В Полтавской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, но обошлось без жертв.

Источник: Полтавская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области".

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Детали: Сейчас без света остается 301 бытовой и 22 юридических потребителя.

В ОВА уверяют, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.