За добу на фронті відбулось 124 зіткнення з ворогом, понад 50 на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті загалом відбулось 124 бойових зіткнення з окупантами, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучив 44 ракети та скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 – із реактивних систем залпового вогню, та використав для ураження 2361 дрон-камікадзе".



Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції ЗСУ у районах Вовчанська та Тихого.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.