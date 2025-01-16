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За сутки на фронте состоялось 124 столкновения с врагом, более 50 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 16 января 2025, 08:52
За сутки на фронте состоялось 124 столкновения с врагом, более 50 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

За минувшие сутки на фронте в целом состоялось 124 боевых столкновения с оккупантами, больше всего на Покровском направлении, где защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

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Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 50 авиационных ударов, в частности, привлек 44 ракеты и сбросил 71 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения 2361 дрон-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районах Волчанска и Тихого.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка на Купянском направлении, где за сутки произошло пять атак оккупантов.

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За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Белой Горы, Торецка и Крымского.

На Покровском направлении защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлиное, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Временка и Константинополь.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, противник нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один склад боеприпасов противника.

Генштабвойнароссийско-украинская война
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