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Прем'єр Британії приїхав до Києва, його зустрів Залужний

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 08:51
Прем'єр Британії приїхав до Києва, його зустрів Залужний
Британський прем’єр Кір Стармер. Фото з Facebook

Британський прем’єр Кір Стармер приїхав в Україну вранці 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian  

Деталі: За даними офісу Стармера, Велика Британія та Україна підпишуть знакову угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь

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Договір зокрема посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки.

У заяві підкреслили, що Україна має висококваліфіковану армію і процвітаючий технологічний сектор, який швидко розробляє і розгортає найсучаснішу боєздатну техніку, а відтак – партнерство з Україною у сфері безпеки зробить Британію сильнішою.

Також очікується, що Стармер оголосить про нову підтримку України з боку Великої Британії – "від летальної допомоги до економічної стійкості".

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Прем'єр-міністр Британії заявив, що очільник Кремля Володимир Путіна у своєму прагненні відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки.

"Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень. Йдеться не лише про "тут і зараз", а й про інвестиції в наші дві країни на наступне століття, об'єднання технологічного розвитку, наукових досягнень і культурних обмінів, а також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною в останні роки, для майбутніх поколінь", – наголосив Стармер.

ДОПОВНЕНО О 10:09. У Києві Стармера зустрів посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач українських Збройних Сил Валерій Залужний. 

 
Фото з Telegram Залужного

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ інформували, що під час візиту Стармера також обговорять питання можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.
  • 9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.
  • Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон і Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.

Велика Британіядопомога Україні
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