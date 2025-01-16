Премьер Британии приехал в Киев: его встретил Залужный

Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину утром 16 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По данным офиса Стармера, Великобритания и Украина подпишут знаковое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления безопасности связей и укрепления партнерства для будущих поколений

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Договор в частности усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности.

В заявлении подчеркнули, что Украина имеет высококвалифицированную армию и процветающий технологический сектор, который быстро разрабатывает и разворачивает самую современную боеспособную технику, а следовательно – партнерство с Украиной в сфере безопасности сделает Британию сильнее.

Также ожидается, что Стармер объявит о новой поддержке Украины со стороны Великобритании – "от летальной помощи до экономической устойчивости".

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Премьер-министр Британии заявил, что глава Кремля Владимир Путин в своем стремлении оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели колоссальное стратегическое поражение.

"Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень. Речь идет не только о "здесь и сейчас", но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, объединение технологического развития, научных достижений и культурных обменов, а также использование феноменальных инноваций, продемонстрированных Украиной в последние годы, для будущих поколений", – подчеркнул Стармер.

ДОПОЛНЕНО В 10:09. В Киеве Стармера встретил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный.

Фото Из Telegram Залужного

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