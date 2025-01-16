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Окупанти пошкодили агропідприємство на Чернігівщині

Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 09:22
Окупанти пошкодили агропідприємство на Чернігівщині
ФОТО З TELEGRAM ЧАУСА

Російські військові увечері 15 січня атакували аграрне підприємство у Чернігівській області – пошкодили адмінбудівлю, ангари і техніку.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова очільника області: "Учора ввечері ворог безпілотниками атакував одне із агропідприємств на Прилуччині. Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза – понад 2 тисячі тонн". 

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Фото поліції

Деталі: Чаус додав, що люди під час атаки не постраждали. 

 
Фото з Telegram Чауса



Чернігівська областьвійна
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