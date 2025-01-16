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Оккупанты повредили агропредприятие на Черниговщине

Ирина БалачукЧетверг, 16 января 2025, 09:22
Оккупанты повредили агропредприятие на Черниговщине
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЧАУСА

Российские военные вечером 15 января атаковали аграрное предприятие в Черниговской области – повредили админздание, ангары и технику.

Источник: источник ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "Вчера вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий на Прилуччине. Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза –более 2 тысяч тонн". 

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Фото полиции

Детали: Чаус добавил, что люди во время атаки не пострадали. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЧАУСА

Черниговская областьвойна
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