Оккупанты повредили агропредприятие на Черниговщине
Четверг, 16 января 2025, 09:22
Российские военные вечером 15 января атаковали аграрное предприятие в Черниговской области – повредили админздание, ангары и технику.
Источник: источник ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь главы области: "Вчера вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий на Прилуччине. Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза –более 2 тысяч тонн".
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Детали: Чаус добавил, что люди во время атаки не пострадали.